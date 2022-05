Calciomercato Juventus, Allegri spiazzato: l’erede di Dybala arriva dalla Liga

Calciomercato Juventus, dalla Spagna potrebbe ritornare di moda un nome importante. Il cosiddetto “erede” di Dybala.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna torna di moda un nome per l’attacco. Come scrivono su ‘Fichajes’, Depay potrebbe ritornare nei mirini della Vecchia Signora dopo che Allegri, in passato, aveva fatto capire di non esserne interessato. Un ritorno di fiamma per salvaguardare l’eredità che lascerà Paulo Dybala lì in attacco.

Depay al posto di Dybala potrebbe essere una soluzione secondo i colleghi spagnoli. L’attaccante olandese potrebbe già lasciare Barcellona dopo poco tempo dal suo arrivo. Le insistenti voci di un arrivo di Lewandowski che sembra sempre più convinto di non rinnovare con il Bayern Monaco, porteranno alla drastica decisione dell’addio.

Calciomercato Juventus, Depay al posto di Dybala | Assalto dalla Spagna

Secondo gli spangoli, Depay, per caratteristiche tecniche, potrebbe essere un perfetto partner offensivo per Dusan Vlahovic: il centro del progetto e anche dell’attacco bianconero. Una coppia da urlo per la prossima stagione.

Ora la Juventus fa il piano ma è vero che andrà a comprare un nuovo attaccante, diverso dalla Joya ma che possa colmare quella lacuna offensiva che indubbiamente l’addio di Dybala lascerà. Depay potrebbe essere un nome importante da tenere d’occhio ma occhio, anche, alle opportunità made in Italy, una su tutte Raspadori del Sassuolo. Giocatore sempre interessante e che per caratteristiche tecniche ideale per l’ambiente bianconero e per la direzione di Massimiliano Allegri. Staremo a vedere.