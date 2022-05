Juventus, addio Dybala: messaggio ufficiale dell’ultim’ora

Juventus, il messaggio ufficiale di Paulo Dybala sul proprio futuro affidato ai social: ecco quanto scritto dall’argentino.

Dopo sette anni, terminerà l’avventura di Paulo Dybala con la maglia della Juventus. La dirigenza bianconera ha deciso di non rinnovare il contratto della Joya in scadenza nel 2022, che sarò ora libero di accordarsi con un altro club; le trattative per il prolungamento a vita si sono arenate nel momento in cui – grazie ad un ribaltamento di strategie – la “Vecchia Signora” ha deciso di non mettere sul piatto alcuna offerta, dopo aver traccheggiato per molti mesi.

Dybala sta comunque onorando la maglia, dimostrando abnegazione da vendere ed un attaccamento che del resto non sono mai stati messi in discussione, neanche dal rapido succedersi degli eventi. Due goal splendidi contro Sassuolo e Genoa, assist geniale a Vlahovic per il momentaneo vantaggio, in quello che è sembrato a tutti un ideale passaggio di consegne. Quella contro la Lazio sarà la sua ultima partita con la maglia della Juve cucita sul petto davanti a quello che è stato per 7 lunghi anni il suo pubblico, che lo ha accolto e coccolato, e a cui il numero 10 ha voluto dedicare un messaggio sui social:

“E’ difficile trovare le parole giuste per salutarvi, ci sono di mezzo tanti anni e tante emozioni, tutte assieme… Pensavo che saremmo stati insieme ancora più anni, ma il destino ci mette su strade diverse. Indossare questa importante maglia insieme alla fascia da capitano è stato uno dei più grandi orgogli della mia vita, che spero di mostrare un giorno ai miei figli e ai miei nipoti. Domani sarà la mia ultima partita con questa maglia, e’ difficile da immaginare, ma sarà il nostro ultimo saluto. Non sarà facile, ma entrerò in campo con il sorriso e a testa alta sapendo di aver dato tutto per voi.”