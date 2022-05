Calciomercato Juventus, rinnovo e clausola abbassata: firma dietro l’angolo

Calciomercato Juventus, la dirigenza ha le idee chiare sul futuro: adesso si proverà a trattare nuovamente il difensore.

Calciomercato Juventus, la dirigenza adesso ha le idee chiare sul proprio futuro, si vuole prolungare il contratto del difensore, almeno per un altro anno. De Ligt ancora alla Juventus, fino, almeno, al 2025: la volontà è chiara. La dirigenza come lo stesso giocatore vogliono continuare ancora insieme. Visto l’addio di Chiellini, De Ligt sarà il centro del progetto in difesa.

Con la Juventus che adesso deve fare i conti già per la prossima stagione, tra perdite di lusso (Chiellini e Dybala) e possibili grandi innesti (Pogba), c’è già una grande certezza: De Ligt.

Calciomercato Juventus, dirigenza decisa | Rinnovare un altro anno con De Ligt

In scadenza nel 2024, la società vuole aumentare ancora di un anno la possibilità di riavere il centrale olandese. Classe 1999 e già una certezza soprattutto adesso. De Ligt non è solo uno dei volti principali di questa rosa è anche uno dei centrali più forti al mondo, nonostante l’età.

La Juventus non intende perderlo e vuole “blindarlo” con un altro anno di contratto. Proprio come Vlahovic, De Ligt rappresenta la base solida da cui ripartire. Come scrive ‘Tuttosport’ la società punta forte su di lui ma serve un compromesso economico per convincerlo anche perché, data la portata del giocatore, le richieste di mercato non mancano. Dal Manchester United, l’ex tecnico dell’Ajax che lo allenò proprio in Olanda (Ten Hag) lo vorrebbe come rinforzo proprio per i Red Devils. Ma la società è certa: continuare ancora con De Ligt.