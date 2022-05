Calciomercato Juventus, pericolo “rosso” De Ligt: fa tutto la clausola

Calciomercato Juventus, pericolo “rosso” per De Ligt: la differenza la fa tutta la clausola rescissoria del difensore

Il nome di De Ligt fa sicuramente gola a tanti. Anzi a tutto diremmo in totale tranquillità, soprattutto a quelle squadre che si possono permettere certe cifre. L’interesse di alcune big europee è noto a tutti. E, secondo il giornalista Di Natale, ci sarebbe anche il pericolo rosso, che arriva dalla Premier League. Con il Liverpool di Klopp che avrebbe fatto dei sondaggi per il giocatore.

Sì, i Reds, che tra poco affronteranno in finale di Champions League il Real Madrid e che lo scorso weekend hanno battuto in finale il Chelsea prendendosi l’Fa Cup, avrebbero fatto un sondaggio per il calciatore bianconero. Ma la clausola rescissoria, che è di 125 milioni di euro, avrebbe messo un freno a quelle che erano le intenzioni della società inglese.

Calciomercato Juventus, la strategia per De Ligt

In tutto questo c’è anche la strategia bianconera attorno alle prestazioni del giocatore. Allegri, così come la società, lo ritiene un elemento indispensabile per il futuro, soprattutto dopo l’addio di Chiellini che lascerà alla fine dell’anno e che questa sera giocherà la sua ultima partita allo Stadium. Il contratto del difensore olandese scade nel 2024, ma senza dubbio l’obiettivo è quello di trovare un accordo per il rinnovo dello stesso, blindandolo in maniera totale e mettendo così a tacere tutte quelle che sono le possibili voci di un addio.

Sarebbe la soluzione perfetta, ovviamente, questa. Che darebbe garanzie importanti ad Allegri per quello che è il futuro della sua squadra. Ripartire con la certezza di avere De Ligt al centro della difesa è sicuramente importante. Troppo diremmo.