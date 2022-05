Calciomercato Juventus, doppio intreccio con il Psg: scatto matto shock

Calciomercato Juventus, doppio intreccio con il Psg: scacco matto shock per la società bianconera che potrebbe perdere due obiettivi

Allora, andiamo con ordine: la Juventus ha incontrato l’entourage di Paul Pogba oggi e si attendono ovviamente degli sviluppi nel merito della situazione. Non ci sono dubbi ormai che il vero obiettivo dei bianconeri per la prossima stagione sia il calciatore in uscita dal Manchester United che potrebbe tornare a Torino a parametro zero. Non sarà facile, soprattutto perché il Psg spinge e anche molto per averlo. E sicuramente, sotto l’aspetto economico, la società di Leonardo potrebbe mettere sul piatto un’offerta migliore di quella di Cherubini. Il cuore o il denaro, in poche parole la scelta del Polpo è divisa solamente su questo.

Poi, ovviamente, c’è anche la questione obiettivi. E la Juventus sotto questo aspetto dovrà essere sicuramente molto convincente. Soprattutto perché il Psg non ha nessuna intenzione di mollare la presa in queste ore. E preferirebbe pure Pogba all’altro obiettivo, quel Tchouameni che la Juventus ha trattato in tempi non sospetti.

Calciomercato Juventus, doppio intreccio con il Psg

Sì, soprattutto sul centrocampista del Monaco ci sarebbero degli sviluppi decisamente importanti. Il giovane che al momento gioca nel Principato ha attirato le attenzioni anche del Real Madrid e de Liverpool che, però non hanno ancora affondato il colpo. Tutto dipende dal futuro del Polpo, a quanto pare. E qualora l’ormai ex United decidesse di andare a giocare in Patria, allora su Tchouameni Klopp, ma anche Ancelotti, potrebbero fare decisamente sul serio bruciando infatti Cherubini, che aveva e ha come seconda opzione proprio il giocatore del Monaco.

Insomma, una situazione ingarbugliata, e una situazione che potrebbe avere degli sviluppi già nella giornata di oggi. Tutto gira intorno al Polpo.