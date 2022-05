Calciomercato Juventus, assalto vincente a Perisic: accordo sempre più vicino

Calciomercato Juventus, si intensificano i rumours circa il possibile trasferimento di Ivan Perisic in bianconero. Le ultime novità.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Juventus-Lazio, con i bianconeri che intendono chiudere al meglio una stagione che ha visto Dybala e compagni fallire un altro appuntamento, sempre contro l’Inter, nella finale di Coppa Italia. La compagine di Allegri, però, non solo rappresenterà un vero e proprio arbitro della corsa europea dell’ex Sarri, ma ha la grande possibilità di “vendicarsi” di Marotta, che sembra aver messo la freccia per Paulo Dybala.

Da alcuni giorni, infatti, si sono intensificate le voci inerenti un possibile approdo all’ombra della Mole di Ivan Perisic. Il croato, decisivo proprio contro la Juve, negli istanti immediatamente successivi alla sfida di Coppa Italia aveva lanciato segnali importanti alla dirigenza nerazzurra, affermando come con un giocatore del suo calibro non si possano aspettare gli ultimi giorni per formalizzare un’offerta per il prolungamento del contratto.

Calciomercato Juventus, Cherubini mette la freccia per Perisic

La “Gazzetta dello Sport” ha avallato la candidatura della Juve, che sarebbe disposta sottoporre a Perisic un contratto da più di 5 milioni di euro a stagione. Indiscrezione confermata da Marcello Chirico che – pur non parlando delle eventuali cifre in ballo – con un tweet apparso sul proprio profilo social, ha fornito aggiornamenti interessanti a riguardo. Secondo Chirico, infatti, la fumata bianca tra Perisic e la Juventus sarebbe sempre più vicina, con la svolta decisiva che potrebbe materializzarsi a questo punto da un momento all’altro.