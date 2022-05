Nel prossimo calciomercato estivo la tifoseria bianconera si aspetta grandi colpi da parte della dirigenza della Juventus. Cosa succederà?

Oggi la squadra di Allegri scende in campo per onorare un campionato al quale non ha più nulla da chiedere. Ormai il quarto posto è sicuro e non c’è la possibilità nemmeno di agguantare il Napoli al terzo. Dunque piazzamento Champions League conquistato e sguardo proiettato al futuro. C’è una rosa da ricostruire con elementi giovani e di qualità. Che possano prendere il posto dei partenti Dybala e Chiellini senza farli rimpiangere.

Ogni reparto della squadra di Allegri andrà ritoccato e serve maggiore esperienza e qualità anche in mezzo al campo. Dove si continua a cercare un regista puro ma anche un calciatore che possa mettere a segno reti importanti. Il nome in cima alla lista è quello di Paul Pogba, che sarà libero da vincoli contrattuali dopo il 30 giugno, visto che è in scadenza con il Manchester United.

Calciomercato Juventus, un triennale per convincere il francese

Anche Footmercato sottolinea come la società bianconera sia in corsa per la firma del campione francese. Un futuro nuovamente in bianconero non sarebbe da escludere per Pogba, al quale la Juventus avrebbe proposto un contratto triennale per convincere il francese. Che tuttavia preferirebbe firmare per quattro anni. La decisione è totalmente nelle mani del giocatore, appetito anche dal Psg di Leonardo. Una grande tentazione ovviamente quella di giocare sotto la Tour Eiffel, in una squadra costellata da grandi campioni. Al momento, in ogni caso, salvo sorprese saranno proprio queste due squadre a contendersi la firma di Pogba. Se ne saprà di più nel corso delle prossime settimane.