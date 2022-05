Juventus, Dybala in lacrime | Stadium in “rivolta” contro la dirigenza

Juventus-Lazio, le lacrime di Paulo Dybala al fischio finale della gara contro i biancocelesti: fischi per i dirigenti.

Il goal di Milinkovic Savic nel finale non ha rovinato la festa che lo Stadium ha tributato a Giorgio Chiellini e Paulo Dybala.

La “Joya”, sostituito al 78′, si è preso gli applausi di quello che sarà per sempre il suo pubblico: per almeno mezz’ora, l’attaccante argentino si è fermato a salutare i tifosi presenti, che hanno voluto far sentire il loro calore al numero 10 bianconero. Applausi scroscianti, cori di incitamento per Dybala, che terminerà dopo 7 anni intensissimi la sua esperienza all’ombra della Mole. Il tira e molla con la società non è affatto piaciuta ai tifosi della Juve che, mentre si svolgevano le celebrazioni per gli addii del Chiello e della Joya, hanno subissato di fischi la dirigenza della “Vecchia Signora”, ogni qualvolta è stata immortalata dalle telecamere, ritenuta responsabile della mancata firma del rinnovo del contratto dell’ex Palermo.

Le voci sul futuro di Dybala si stanno rincorrendo senza soluzione di continuità: in questo momento, l’Inter sembra in vantaggio sulla concorrenza, ma occhio a possibilità blitz dalla Premier, con l’Arsenal che monitora la situazione con molto interesse.