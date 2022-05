Juventus-Lazio: assenza importante per Allegri | Non sarà disponibile

Juventus-Lazio, il difensore non sarà disponibile per il match casalingo di questa sera valevole per la penultima giornata di Serie A.

Juventus-Lazio, assenza importante in difesa. Mattia De Sciglio non sarà presente nel match casalingo valevole per la penultima giornata di Serie A. Una sfida che vede i bianconeri impegnati in una gara contro l’ex Sarri alla guida della Lazio.

De Sciglio non sarà quindi tra i convocati della gara come confermato anche dal giornalista ‘Giovanni Albanese’ sul suo profilo Twitter. Una sfida che si appresta a chiudere l’ultima partita casalinga della stagione e che, fra gli altri, vedrà anche l’ultima presenza di Giorgio Chiellini e Paulo Dybala con la maglia della Juventus.

Juventus-Lazio, De Sciglio non ci sarà

Mattia De Sciglio non sarà quindi disponibile per la sfida contro l’ex allenatore Maurizio Sarri, anche l’ultimo mister ad aver vinto lo scudetto alla guida della Juventus. Stasera sarà una partita importante ma soprattutto emozionale.

Chiellini e Dybala saluteranno per l’ultima volta i propri tifosi. Il capitano lascia la Juventus e forse continuerà in America, mentre Dybala cambierà squadra andandosene, come sappiamo, a parametro zero. Stasera c’è sempre l’obiettivo di ottenere tre punti importanti nonostante l’ormai consolidata qualificazione in Champions League.