Calciomercato, uragano Juventus | Non solo Pogba: doppio accordo da sogno

Calciomercato, uragano Juventus: la società bianconera vuole fare le cose in grande. Non solo Pogba: doppio accordo da sogno

Tutto vero. Almeno stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport questa mattina. La situazione in casa bianconera, il giorno dopo l’addio di Chiellini ei Dybala, sembra essersi delineata. Perché nel mirino non c’è solamente Pogba, con il quale ieri c’è stato un primo incontro, ma sarebbero già stati bloccati i due esterni per l’anno prossimo. Due colpi da urlo. Ma, andiamo con ordine, e partiamo dal francese.

Le parti come detto si sono incontrate ieri. La volontà è quella di ritrovarsi per un secondo “mandato” in bianconero anche se trovare un accordo economico viste le offerte che Pogba ha in questo momento, non sarà del tutto semplicissimo. La Juventus cercherà di spingersi fino al massimo, che sarebbe 7 milioni di euro più bonus per arrivare a 10. Magari si potrebbe anche fare un passo oltre, ma al momento non è dato a saperlo. Oggi Agnelli dovrebbe incontrare lo stato maggiore della società per fare il punto della situazione. Che prevede altri due colpi.

Calciomercato Juventus, bloccati Perisic e Di Maria

In tutto questo il quotidiano rosa sottolinea come siano già stati bloccati gli esterni per il prossimo anno. Uno schiaffo all’Inter per Perisic, un accordo ormai in via di definizione o quasi per Di Maria. Doppio, triplo colpo a parametro zero per aiutare anche Vlahovic il prossimo anno, che avrebbe la certezza che di palloni giocabili ne arriveranno. Le risorse economiche per questi innesti verrebbero in parte trovate dall’addio non solo di Dybala, ma anche di Bernardeschi e Morata, che sembrano aver chiuso la propria esperienza alla corte di Allegri. Insomma, un triplo colpo clamoroso. E i tifosi della Juventus possono davvero sognare.