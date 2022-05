Calciomercato Juventus, accordo raggiunto: firma un quinquennale

Calciomercato Juventus, in fase di decollo la trattativa per il rinnovo del contratto, che verrà allungato di ulteriori quattro anni.

Al momento non c’è la Juve nei suoi pensieri. Che sono interamente focalizzati sulla salvezza della sua squadra, in lotta per rimanere in Serie B. Venerdì, con la maglia del Vicenza sulle spalle, tenterà insieme ai suoi compagni di raggiungere l’obiettivo nella gara di ritorno del playout con il Cosenza. L’andata è terminata 1-0 per i veneti, ai quali basterebbe un pareggio per chiudere ogni discorso e spedire i calabresi in terza serie.

E se questo dovesse accadere gran parte del merito sarebbe anche di Filippo Ranocchia, talentuoso e promettente centrocampista classe 2001 ceduto in prestito secco dalla Juventus la scorsa estate. Sì, perché è stato un suo gol, nella penultima giornata di campionato contro il Lecce, a permettere al Vicenza di scongiurare la retrocessione aritmetica e rimanere a galla. La giovane promessa bianconera è riuscita a confermarsi anche in cadetteria a suon di buone prestazioni. Ha convinto, come del resto lo aveva fatto nella passata stagione in Serie C con l’Under 23 di Lamberto Zauli.

Calciomercato Juventus, rinnovo a un passo per Ranocchia

Nonostante abbia compiuto da poco vent’anni, Ranocchia ha sorpreso per la sua capacità di imporsi in un contesto in cui i problemi non erano pochi. Mostrando anche una certa personalità. Le sue ultime uscite non sono passate inosservate e la Juventus si sta addirittura chiedendo se dargli fiducia già dalla prossima stagione. In estate infatti sarà il momento delle scelte e bisognerà capire cosa fare con lui e i vari Miretti, Rovella e Fagioli.

Nel frattempo si sta parlando del rinnovo. E secondo quanto riporta il portale Tuttojuve.com, la trattativa sta procedendo a gonfie vele. Il contratto di Ranocchia scade nel 2023 ma potrebbe essere allungato di ulteriori quattro anni.