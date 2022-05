Calciomercato, “sgommata” Real: la Juventus lo saluta per 40 milioni

Dalla difesa all’attacco ci saranno novità in arrivo nella squadra di Allegri. In estate il calciomercato della Juventus si preannuncia bollente.

Tanti movimenti in pista nel prossimo futuro in casa bianconera dove la dirigenza è impegnata nella ricerca dei tasselli necessari per allestire una rosa forte e competitiva sia in Italia che in Europa. I tifosi vogliono mettere al più presto nel dimenticatoio la stagione che sta per concludersi nella quale la Juve non è riuscita a conquistare alcun trofeo.

Cosa succederà nelle prossime settimane ancora troppo presto per dirlo ma di sicuro però se bianconera subirà diversi cambiamenti l’obiettivo e anche quello di puntare sulla linea verde in modo da allestire una rosa che possa essere in grado di aprire un nuovo ciclo sotto la guida dell’allenatore bianconero. Di sicuro servono innesti in tutti i reparti, anche in mezzo al campo dove il grande sogno rimane Paul Pogba.

Calciomercato Juventus, Tielemans si avvicina al Real Madrid

Il francese continua ad essere il primo obiettivo della dirigenza bianconera che spera di convincere il francese a sposare nuovamente il progetto del club dopo che la sua esperienza allo United sta per concludersi. Milinkovic-Savic continua a rimanere una sorta di serie B mentre altri potenziali obiettivi della Juve sembrano allontarsi. Come annuncia infatti “Todofichajes” il Real Madrid è pronto a chiudere per Tielemans, centrocampista del Leicester, un uomo d’ordine in mezzo al campo. Gli spagnoli sono pronti a mettere sul piatto 40 milioni di euro pur di convincere le Foxes a lasciarlo partire. Il Real ha accelerato sul belga una volta compreso che il Monaco non avrebbe fatto sconti per Tchouameni, valutato attorno agli ottanta milioni di euro. Una cifra troppo alta anche per le merengues.