Cresce l’attesa per le mosse di calciomercato di una Juventus che nella prossima stagione sarà chiamata ad un pronto riscatto.

Cosa succederà nelle prossime settimane è ancora troppo presto per dirlo, ma di sicuro la dirigenza è già all’opera per cercare di portare a Torino dei giocatori che possano sposare le idee di calcio di mister Allegri. Quest’anno la stagione non ha regalato gioie ai bianconeri, rimasti senza trofei e con la sola conquista di un piazzamento nella prossima edizione della Champions.

L’allenatore ha assolutamente bisogno di rinforzi in tutti i reparti, considerato anche che ci saranno delle partenze eccellenti. Su tutte quelle già certe di Dybala e Chiellini, che termineranno la loro esperienza torinese. A centrocampo pure Allegri aspetta volti nuovi. Se Pogba rimane il sogno, c’è anche la necessità di ingaggiare un vero e proprio playmaker.

Calciomercato Juventus, Gavi rinnova col Barcellona: clausola record

Le spagnole sono pericolose rivali della Juventus in chiave mercato. Ad esempio Tielemans del Leicester sembra essere ad un passo dal Real Madrid, mentre un altro potenziale obiettivo ormai sta per svanire definitivamente. Come riportano anche i media spagnoli ormai non sembrano esserci dubbi riguardo il rinnovo di Gavi al Barcellona, considerata la volontà del giocatore e anche quella del club di trattenerlo.

👉Este mediodía, nueva reunión por la renovación de Gavi. El Club espera que sea la definitiva. Se volverán a sentar Mateu Alemany y de la Peña. El Barça considera prioritario cerrar su continuidad.Gavi siempre ha querido quedarse. Avanzamos en @tjcope @partidazocope @ESPORTSCOPE — Helena Condis Edo (@HelenaCondis) May 16, 2022

Nei prossimi incontri dovrebbe andare in scena l’incontro definitivo tra la dirigenza e l’agente del calciatore Ivan de la Pena. Gavi dovrebbe firmare per il Barcellona un nuovo contratto fino al 2027, con una clausola rescissoria addirittura di un miliardo di euro.