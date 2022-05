Calciomercato Juventus, ha vinto Mou: addio anticipato e bonus alla firma

Calciomercato Juventus, il feeling speciale con lo Special One convincerebbe il giocatore a scegliere Roma come prossima squadra.

Calciomercato Juventus, si era parlato anche in chiave mercato di un possibile assalto ad un giocatore ormai ai margini del Manchester United. Matic ex Chelsea e in uscita dai Red Devils avrebbe scelto la Roma come prossima destinazione. Il motivo è legato, principalmente, dal feeling speciale con lo “Special One”.

Mourinho sarebbe infatti la chiave per convincere Matic a preferire la Roma rispetto alla controparte bianconera, che però, nonostante i vari accostamenti fatti nelle scorse settimane, non è mai stata così decisa all’acquisto anche per un fattore d’età e di condizione.

Calciomercato Juventus, Matic verso la Roma | Mourinho decisivo

Il centrocampista potrebbe infatti scegliere la Roma come prossima squadra dato l’ottimo rapporto con il mister portoghese che fu già suo allenatore ai tempi di Manchester. Mourinho avrebbe quindi l’affetto del giocatore come chiave per chiudere l’operazione che vedrebbe, comunque, un buon rinforzo in mediana per i giallorossi.

La Juventus adesso ha altri obiettivi su cui concentrarsi, stando in mediana destano interesse sempre i colpi Paul Pogba e Milinkovic Savic: due top player su cui poter rilanciare la Vecchia Signora alla guida di Allegri con l’obiettivo di vincere il campionato nella prossima stagione. Già lo stesso Allegri ha ripetuto in conferenze stampa che l’obiettivo per la prossima stagione sarà, appunto, la vittoria del campionato. Laddove i bianconeri punteranno il tutto per tutto con una squadra più competitiva e già pronta.