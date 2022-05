Ultimi giorni di lavoro sul campo per la Juventus, che a bocce ferme poi si potrà concentrare sul prossimo calciomercato estivo.

La stagione sta per concludersi senza la conquista di nessun titolo per la formazione allenata da mister Allegri, che si consola con la conquista di un quarto posto in classifica. Piazzamento che garantisce un posto nella prossima edizione della Champions League e con esso anche sicuri e importanti introiti economici.

Soldi che serviranno alla Juventus per continuare nel suo percorso di rinnovamento dell’organico. Mister Allegri ha infatti bisogno di forze fresche in ogni settore del campo. Con la priorità che va data all’attacco considerando che il club dovrà sostituire il partente Dybala con un altro campione capace di entusiasmare il pubblico dello Stadium. Impresa non certo semplice, ma di sicuro la dirigenza non è impreparata. Sa da tempo dell’addio di Dybala e senza dubbio starà già lavorando al nome del suo sostituto.

Calciomercato Juventus, il Villarreal all’assalto per Muriel

Tra i diversi nomi che sono stati accostati ai bianconeri nel corso delle ultime settimane c’è anche quello di Luis Muriel. Il giocatore colombiano conosce bene il nostro calcio, è un elemento capace di fare la differenza con la sua velocità e la sua tecnica. Il contratto con l’Atalanta scadrà nel 2023 e dunque gli orobici non possono chiedere una somma altissima per la sua cessione. Su Muriel però non si registra solo l’interesse dei bianconeri ma anche quello della Roma di Mourinho. Mentre all’estero una rivale pericolosa è il Villarreal. Il “sottomarino giallo” – come si legge su “El gol digital” è pronto ad affondare il colpo per ingaggiare un attaccante di spessore e rilanciare le proprie ambizioni nella Liga.