Calciomercato Juventus, caccia aperta al nuovo Dybala: frenata UFFICIALE

Calciomercato Juventus, i bianconeri sempre a caccia di un sostituto offensivo della Joya: un nome su tutti sembra interessare.

Calciomercato Juventus, i bianconeri devono fare in conti con l’eredità lasciata da Dybala. Ci sarà bisogno di un profilo dalle caratteristiche simili, un cosiddetto fantasista che possa prendere le redini dell’ormai ex numero 10 bianconero. Tanti i nomi in agenda ma uno su tutti sembrava interessare la dirigenza, trattasi di Raspadori del Sassuolo.

Stando però alle ultime indiscrezioni da ‘Sky’ ci sarebbe una brusca frenata per la possibile trattativa con i neroverdi, ecco cosa ha detto l’AD Carnevali a proposito di Raspadori.

Calciomercato Juventus, Raspadori come erede di Dybala | “A fare l’erede avrebbe difficoltà”

Le dichiarazioni di Carnevali lasciano un po’ titubante l’ambiente. Perché alla domanda sul possibile interessamento dei bianconeri nell’acquistare Raspadori come sostituto di Dybala ha così risposto:

“Giacomo Raspadori ha enormi qualità, ma è giovane e deve ancora crescere. Dovrebbe arrivare in un top club con maggiore esperienza rispetto a quella che ha ora. Se gli si chiede di vestire i panni dell’erede di Dybala, però, avrebbe difficoltà, ci vuole del tempo”.

Raspadori secondo Carnevali, dunque, non sarebbe ancora pronto per prendere le veci dell’erede della Joya che lascia la Juventus dopo tanti anni e un centinaio di gol. I bianconeri però voglio ripartire in grande e Giacomo Raspadori sembra avere tutte le caratteristiche del caso, spetterà alla dirigenza dunque capire la fattibilità dell’operazione consapevoli di scegliere sempre il meglio per la squadra ma soprattutto profili ideali per le idee tattiche di Allegri.