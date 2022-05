Calciomercato Juventus, colpaccio in Serie A | 6 milioni a stagione: così salta tutto

Calciomercato Juventus, la dirigenza monitora sempre i possibili grandi colpi dalla Serie A: uno su tutti sembra interessare.

Calciomercato Juventus, i bianconeri continuano a seguire il possibile affare Perisic. L’esterno croato dell’Inter non intende prolungare con i nerazzurri e avrebbe già fatto sapere che vuole cambiare squadra. La Juventus sembra molto interessata al giocatore ma ad una condizione.

La condizione sarebbe il ridimensionamento dello stipendio. 6 milioni sono reputati eccessivi per un classe 1989, nonostante sia uno degli esterni più forti del nostro campionato con un palmares tutt’altro che scontato.

Calciomercato Juventus, Perisic sì ma ad una condizione

Perisic sarebbe un grande colpo per i bianconeri, uno dei volti più importanti di questa “nuova” Inter di Simone Inzaghi e anche uno dei giocatori con più esperienza del campionato. Ivan Perisic sembra voler lasciare l’Inter e su di lui ci sarebbe anche il forte interesse dall’estero, specialmente dal Chelsea.

Secondo ‘Tuttosport’, l’operazione Perisic – Juventus sarebbe possibile soltanto in una sorta di ridimensionamento dello stipendio da 6 milioni: costo eccessivo per le attuali casse dei bianconeri soprattutto se dovesse andare in porto l’altra operazione con Pogba, anche lì economicamente molto più alta ma sarà un caso isolato. Insomma se il croato accettasse u ridimensionamento della cifra allora l’operazione potrebbe diventare concreta, sempre Chelsea permettendo. I blues continuano ad essere la squadra in pole per l’acquisto dell’esperto esterno classe 1989.