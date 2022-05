Calciomercato Juventus, goduria Pogba | Blitz e cifre mostre sul piatto

Il contratto di Paul Pogba scadrà il prossimo 30 giugno; si prospettano quindi 44 giorni “di fuoco” poiché il calciatore Francese avrà il lasciapassare per partire a parametro zero dal Manchester United.

Pogba sarà quindi libero, libero di scegliere la squadra che più gli aggrada tra quelle che gli hanno manifestato interesse. Tra queste troviamo la Juventus dell’amico Max Allegri, l’ormai onnipresente Paris Saint-Germain, e sicuramente le tante altre squadre che vorrebbero metterlo sotto contratto poiché il centrocampista Francese resta comunque uno dei più importanti interpreti del suo ruolo. La concorrenza del PSG sarà quindi spietata, ma la dirigenza Juventina è pronta a tutto al costo di riportare “il polpo” a Torino.

Calciomercato Juventus , oggi l’erede di Raiola a Torino: ecco le cifre del blitz

Come riportato da moltissimi giornali, oggi 16 maggio “l’erede” di Raiola, Rafaela Pimenta, si trovava a Torino per discutere proprio del futuro del diamante Francese con la dirigenza della Vecchia Signora. Da quanto si evince dal Tweet di Pedullà il summit è stato prolifico per l’avanzamento dell’affare, che comunque non si è conclusi. Lo spettro dell PSG è bello grosso, viste comunque l’offerta maggiore dei parigini e la presenza in squadra di tanti campioni del calibro di Leo Messi, Mbappe, Ramos etc che potrebbero attirarlo. Sempre secondo Alfredo Pedullà, l’offerta della Juventus, per quanto possa indicativamente contare a questo punto , si aggira intorno agli 8/9 milioni a stagione di stipendio. La trattativa non è quindi ancora chiusa e Cherubini, nonostante il PSG faccia molta gola, non intende mollare poichè è perfettamente consapevole che il campione del mondo potrebbe essere l’innesto utile a far fare alla squadra il definitivo salto di qualità.