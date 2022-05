Juventus, Pogba omaggia Chiellini e Dybala. Tifosi scatenati nel vedere il post del centrocampista francese piazzato sui social

Come un compagno di squadra. Anche se gioca da un’altra parte. Almeno fino a ieri, forse anche oggi, forse anche nelle prossime settimane. Poi chissà, potrebbe succedere di tutto dopo il primo approccio tra le parti. Sta di fatto che dopo il pareggio contro la Lazio, Paul Pogba ha deciso di far scatenare i tifosi della Juventus, omaggiando sul proprio profilo Instagram sia Chiellini che Dybala, i due che ieri sera hanno lasciato lo Stadium per l’ultima volta dopo una vita passata con la maglia bianconera addosso.

Prima per l’argentino, vero amico ai tempi della Juventus: “Sei un top player e un uomo vero. Bello averti come amico e aver condiviso dei momenti con te alla Juve. Spero di vederti presto”. Sì, proprio come un vecchio compagno di

Juventus, Pogba omaggia Chiellini

E poi un post per il capitano, per Chiellini, che ieri ha giocato la sua ultima partita allo Stadium. Titolare, poi sostituito dopo 17 minuti, come le stagioni che ha giocato con la maglia bianconera addosso. “Che carriera fantastica Giorgio. Mi sento privilegiato di aver condiviso il campo con te, un giocatore fenomenale e una persona ancora migliore”. In entrambi i casi ovviamente il Polpo ha utilizzato una foto con la maglia della Juventus addosso. Un sogno per i tifosi bianconeri. Un sogno che si potrebbe materializzare presto. Forse.