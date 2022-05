Calciomercato Juventus, clamoroso dalla Francia: “Accordo totale per Di Maria”

Il rapporto tra Angel Di Maria e il Paris Saint-Germain terminerà definitivamente il prossimo 30 giugno visto che il suo contratto, in scadenza proprio alla fine di giugno, non sarà rinnovato dalla dirigenza parigina. “El Fideo” sarà infatti uno dei nomi caldi della prossima finestra di calciomercato estiva poiché egli sarà libero di partire a parametro zero dal PSG.

Le voci di mercato sul fantasista di Rosario sono per questo molto variegate e sulle orme del neo-campione D’America c’è sicuramente la squadra di Cherubini & Co. Il centrocampista argentino, nonostante la non più giovane età, ha dimostrato di essere ancora in grado di giocare un ruolo da protagonista nelle partite cui prende parte. Per questo, quindi, egli sarebbe un ottimo acquisto per sostituire la partenza a fine stagione di Paulo Dybala.

Calciomercato Juventus, dalla Francia: Di Maria atterrerà a Torino

Da quanto si legge dal profilo Twitter di Marc Mechenoua sembra che non ci siano più dubbi. Il giornalista francese ha rotto gli indugi dichiarando con sicurezza che a fine stagione Angel Di Maria passerà dal PSG alla Juventus di Massimiliano Allegri, firmando un contratto della durata di un anno e con opzione di rinnovo per un altro anno. Sembrerebbe quindi che il francese abbia scelto Torino come sua prossima meta, rinunciando alle proposte pervenutegli dalla Major League Soccer, verosimilmente per il livello notevolmente inferiore del campionato Americano.