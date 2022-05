Nel prossimo calciomercato la tifoseria bianconera si aspetta decisamente grandi cose da parte della dirigenza della Juventus. Chi arriverà?

Manca ormai meno di una settimana agli impegni sul campo della formazione di Allegri, che non può più migliorare la sua classifica. La Juve chiuderà infatti il campionato di serie A al quarto posto, ottenendo il piazzamento Champions League che rappresentava l’obiettivo minimo da raggiungere. Anche per motivi prettamente economici. A bocce ferme ci si potrà poi concentrare sul mercato e sulle mosse da effettuare.

Con il club che sembra già avere le idee chiare. Sa già che dovrà trovare gli eredi di Dybala e Chiellini, che lasceranno Torino. Ma sa benissimo anche di dover trovare volti nuovi praticamente in tutte le zone del campo. Soltanto in questo modo si potrà cercare di aprire un nuovo ciclo vincente andando all’assalto dello scudetto. Ma chi ci sarà in panchina? I più non hanno dubbi sulla conferma di Allegri, forte anche di un lungo accordo con il club.

Calciomercato Juventus, per i bookmaker le possibilità di esonero di Allegri sono quasi nulle

Una sensazione che di fatto viene confermata dalle quote. Sisal Matchpoint infatti ha pubblicato le quote riferite ad un possibile esonero di Allegri da parte della Juventus. Il “si” è in lavagna a 6 mentre il “no” ha invece una quota bassissima, ovvero 1.09. Questo sta a significare che le possibilità che la Juve prenda in considerazione l’ipotesi di cambiare guida tecnica è davvero remota. Più che altro si cercherà di migliorare il più possibile la squadra da affidare nelle sue mani. Solo così si potrà tornare a sognare lo scudetto.