Calciomercato Juventus, super scambio in difesa: la prima sentenza è arrivata

Calciomercato Juventus, desta interesse il possibile scambio in difesa: adesso c’è la sentenza sull’operazione.

Calciomercato Juventus, i bianconeri guardano al presente oltre che al futuro. Dalla prossima stagione molto cambierà, in tutti i settori del campo. L’ultima suggestione, infatti, vedrebbe un clamoroso scambio tra due centrali. Si parla di un ipotesi assai ben vista da entrambe le società: Rugani e Acerbi potrebbe infatti diventare oggetto di scambio tra Juventus e Lazio.

Ipotesi e opportunità ghiotta. Rugani è un pupillo di Sarri che lo ha allenato ad Empoli, alla Juventus e adesso potrebbe riaverlo anche alla Lazio. Mentre Acerbi rappresenterebbe quell’esperienza necessaria, vista l’età ma soprattutto la caratura del profilo in questione. Un degno erede di Chiellini.

Calciomercato Juventus, tentazione dalla Serie A | Scambio Rugani-Acerbi possibile

Secondo ‘La Stampa’ infatti, lo scambio sarebbe ben visto da entrambe le società. Acerbi in uscita dalla Capitale sarebbe un ottimo rinforzo per Allegri. Conosce perfettamente il compagno di reparto (Bonucci) essendo, di fatto, compagno anche in nazionale. E la grande esperienza del calciatore italiano potrebbe fare davvero comodo anche in competizione europee.

Dall’altra parte Rugani è ancora giovane e alla Lazio avrebbe più spazio ritrovando un allenatore che ha sempre creduto in lui già, come dicevamo poc’anzi, dai tempi dell’Empoli. Uno scambio che è da farsi insomma, in attesa, chiaramente delle due società che dovranno incontrarsi per discutere anche i costi degli stipendi.