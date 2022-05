Calciomercato Juventus, guizzo per Pogba: spunta la data della chiusura dell’affare

By

Calciomercato Juventus, guizzo per Pogba: i bianconeri hanno deciso di puntare forte e tutto sul francese. E spunta la data della chiusura dell’affare

La Juventus ormai ha deciso di puntare forte, e tutte le carte, su un clamoroso ritorno di Paul Pogba. Il francese dal proprio canto strizza l’occhio alla società bianconera e dopo un primo incontro le sensazioni sono nettamente positive. Insomma, l’affare si potrebbe realmente fare. E sarebbe un innesto importante per Massimiliano Allegri che potrebbe riabbracciare il Polpo dopo averlo praticamente lanciato nel calcio che conta.

A conferma di tutto questo c’è anche la notizia lanciata dal giornalista Mirko Di Natale. Che fissa una possibile data della chiusura dell’affare. Pogba, come tutti sappiamo, è anche nel mirino del Psg. Ma in questo momento Leonardo sembra essere preso dalla situazione attorno a Mbappé e soprattutto a quello che potrebbe pure essere un cambio in panchina.

Calciomercato Juventus, c’è la data per Pogba

Mentre salgono come detto le quotazioni per un possibile arrivo di Pogba a Torino, spunta la finestra temporale nella quale l’operazione potrebbe diventare ufficiale. Tra la fine del mese di maggio e l’inizio del mese dii giugno le parti potrebbero ratificare l’accordo che darebbe ad Allegri quel centrocampista di qualità e di personalità che al momento manca nella rosa della Juventus. Una situazione quindi che si potrebbe sbloccare molto prima di quelli che sono i tempi per un’operazione del genere che, di solito, si prolunga e anche molto nel tempo.

In tutto questo quei giorni potrebbero essere caldi anche per quanto riguarda Di Maria: l’argentino starebbe trovando un accordo sulla base di un contratto di un anno più un’opzione per il secondo. Insomma, si comincia realmente a delineare il futuro della Juventus.