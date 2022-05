Calciomercato Juventus, incontro “ufficiale” con Dybala: guanto di sfida all’Inter

Calciomercato Juventus, incontro “ufficiale” con Paulo Dybala: lanciato il guanto di sfida all’Inter per prendere l’ormai ex bianconero

Entrano in campo i “big” per Pualo Dybala. Sì, perché non solo Mourinho lo avrebbe chiamato, ma adesso anche un ex giallorosso, uno di quelli importanti a dire il vero, sarebbe pronto a mettere la sua buona parola per convincere l’ormai ex bianconero ad accettare una possibile offerta – non solo economica, ma soprattutto di natura tecnica – della Roma.

A prendere la parola, a pochi giorni da quello che sarà un vero e proprio faccia a faccia, è stato l’ex capitano Francesco Totti. Che senza troppi giri di parole e nonostante al momento non faccia parte della società dei Friedkin, ha parlato come se avesse un ruolo nella stessa.

Calciomercato Juventus, Totti incontra Dybala

In un’intervista rilasciata a Sky Sport, Francesco Totti, a precisa domanda su Paulo Dybala, ha risposto in questo modo: “Vedremo se riusciremo a portarlo a Roma, lunedì lo incontrerò e spero di convincerlo. Siamo a Milano per la partita di Eto’o, giocheremo insieme e gli darò qualche consiglio, cercherò di mettergli qualcosa in testa, speriamo di riuscirci. Sempre che la Roma sia della mia stessa idea”. Insomma, un’uscita clamorosa di Totti che potrebbe anche la fare la differenza nella testa dell’argentino che, a quanto pare, e secondo gli ultimi rumors di mercato, vorrebbe rimanere in Italia. E in Serie A solamente Inter e Roma, al momento, si sono mosse per accaparrarselo.

Quella di Totti comunque è una dichiarazione da leggere anche sotto un altro aspetto. Quello di un possibile rientro dentro la Roma dopo l’uscita, con quella famosa conferenza stampa, che ha fatto il giro del Mondo. E chissà che non potrebbe avvicinare anche un ritorno in società di Del Piero, ovviamente in casa Juve stavolta. Che poi sarebbe quello che tutti i tifosi bianconeri sognano.