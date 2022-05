Calciomercato, bomba Jorginho: l’annuncio ufficiale tramortisce la Juve

Calciomercato Juventus, annuncio ufficiale su Jorginho: una presa di posizione che stordisce la società bianconera per uno degli obiettivi

Senza dubbio, Jorginho, è stato – e forse lo è ancora – uno egli obiettivi della Juventus per la prossima stagione. In mezzo al campo la squadra di Massimiliano Allegri ha bisogno, letteralmente, di una rivoluzione. Anche perché sono molti quelli in partenza, e molti quelli che nel corso della finesra estiva di calciomercato potrebbero salutare la compagnia. Con anche Rabiot che è in questa cerchia e che sarebbe tentato da una possibile destinazione in Premier League.

Il nome dell’italo-brasiliano del Chelsea, negli ultimi mesi, è stato accostato alla Juve parecchie volte. Soprattutto perché avrebbe manifestato la volontà di rientrare in Italia e anche perché all’interno dei Blues le cose non sono così chiare. In tutto questo, Cherubini ci ha seriamente pensato, anche se poco fa è arrivato un annuncio da parte di Jorge Santos, agente del calciatore, che ha sicuramente spiazzato la dirigenza piemontese.

Calciomercato Juventus, l’annuncio su Jorginho

Santos ha parlato a 1 Station Radio. E ha spiegato a chiare lettere che nessuna offerta o chiamata è arrivata sul suo cellulare da parte della dirigenza bianconera: “Non mi hanno chiamato perché sicuramente sanno che al momento con il Chelsea non si può fare nulla visto che non c’è la licenza sul mercato. La priorità è comunque il rinnovo con i Blues”.

Addio sogno di gloria? Appare impossibile in questo momento dire una parola con certezza. Sicuramente la sensazione è che la Juve ci proverà appena le cose a Londra si sistemeranno con un cambio di proprietà che a quanto pare dovrebbe esserci a breve. E allora poi sarà sicuramente la volontà di Jorginho a fare la differenza in maniera totale.