Perché non sognare in grande? La Juventus vuole rilanciare le sue ambizioni di alta classifica e il calciomercato si preannuncia bollente.

Le prossime settimane saranno molto importanti per il club torinese. Chiamato a rinnovare il suo organico con almeno un grande colpo in ogni reparto. Bisognerà colmare le partenze di Chiellini e Dybala, che per motivi diversi stanno per lasciare la squadra. Ma non solo perché c’è anche la necessità di trovare a centrocampo un giocatore che possa fare decollare il gioco dei bianconeri.

In questi ultimi giorni i nomi accostati alla Juve sono quelli di grandi campioni, calciatori che non sono più giovanissimi ma dal grande curriculum internazionale. Nomi che potrebbero segnare una inversione di tendenza rispetto all’idea di puntare su giovani in grado di aprire un lungo ciclo vincente. Facile pensare che la dirigenza voglia trovare il giusto equilibrio tra le cose.

Calciomercato Juventus, Morata non sarà riscattato

Prima di tutto però bisogna sistemare l’attacco, dove non ci sarà solo da sistemare la questione legata all’erede di Dybala. La Juventus dovrà probabilmente trovare anche il sostituto di Morata, viste le ultime voci che arrivano dalla Spagna. “Marca” infatti spiega che il club bianconero ha comunicato che non eserciterà il diritto di riscatto per il centravanti spagnolo, fissato già a 35 milioni di euro. Una cifra che viene considerata eccessiva. Dunque salvo ribaltoni l’attaccante tornerà all’Atletico Madrid, pur non essendo nei piani del tecnico Simeone. All’orizzonte dunque potrebbe esserci una nuova cessione, con il Barcellona che rimane una alternativa anche se i blaugrana nei mesi scorsi hanno fatto investimenti importanti proprio in attacco.