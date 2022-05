Calciomercato Juventus, Cherubini soddisfatto: firma a fine stagione

Il calciomercato della Juventus è ormai l’argomento principale delle discussioni tra i tifosi. Lo sguardo è già rivolto alla prossima stagione.

C’è però ancora un impegno da onorare in serie A, l’ultima partita di un torneo che comunque non sposterà il bilancio della squadra di Allegri. Che chiuderà al quarto posto in classifica e dunque con l’obiettivo minimo raggiunto, quello della conquista di un piazzamento nella prossima edizione della Champions League. Una volta terminati gli impegni sul campo per la dirigenza bianconera arriverà il momento di fare delle valutazioni definitive in vista del futuro.

Alcune certezze su quello che sarà il prossimo calciomercato ci sono. La Juve sa benissimo di dover trovare due grandi campioni che possano essere gli eredi di Dybala e Chiellini, destinati a lasciare il club, seppur per diversi motivi. Ma non solo, ogni reparto avrà bisogno di più innesti. Solo così si potrà tornare a lottare per qualcosa di importante.

Calciomercato Juventus, rinnovo in vista per Ranocchia

Si dovranno comunque valutare i tanti giovani interessanti già in rosa o comunque in prestito altrove. Alcuni di loro hanno avuto un rendimento elevato – come Ranocchia e Fagioli – e la Juventus dovrà decidere se puntare su questi ragazzi oppure no.

La #Juventus è molto soddisfatta dei progressi proposti da #Ranocchia ed entro fine mese definirà il suo rinnovo // Juventus are really pleased with the progress made by Rannochia and will sort out his contract extension by the end of the month 💎🇮🇹 @GoalItalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) May 19, 2022

Come spiega Romeo Agresti proprio riguardo Ranocchia potrebbero esserci a breve novità. La società ha notato i suoi progressi ed è pronta ad offrirgli un rinnovo contrattuale entro la fine del mese. Segnale inequivocabile che crede nelle potenzialità del centrocampista oggi in prestito al Vicenza in serie B.