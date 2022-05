Calciomercato, a vita alla Juventus: “Farà tutto il possibile per restare”

Questa estate la Juventus subirà una vera e propria rivoluzione perché alle “normali” trattative legate al voler migliorare la squadra alla luce di una non brillantissima stagione, si sono aggiunti i pesantissimi addii di Paulo Dybala e “Giorgione” Chiellini, due dei senatori di questa squadra.

Viene da sé che quindi il Club non possa permettersi di perdere altri giocatori importanti e già inseriti nel contesto bianconero da molto tempo come i due sopracitati. Purtroppo, però, le voci di mercato riguardano anche un altro degli uomini cardine della formazione di Allegri e questo per via del termine del suo contratto con la Juventus. Questi rumors, come sempre, sono però variegati nel senso che ci sono anche pareri di esperti di calciomercato secondo i quali l’addio del calciatore non è così quotato come riportato sui vari giornali online.

Calciomercato Juventus, Morata è sull”uscio, ma lui vorrebbe restare

Il tweet che rimarca per bene la volontà dello spagnolo di restare ai piedi della Mole Antonelliana è quello di Guido Tolomei, secondo il quale lo spagnolo farebbe carte false per rimanere a Torino perché ” la sua vita è a Torino”. Lo spettro sul giocatore della nazionale Spagnola è però legato al vincolo contrattuale che egli ha con la Juventus, quello di un prestito biennale dall’Atletico Madrid, dove dovrà tornare al termine della stagione. Ma non è solo questo: Morata piace molto a Xavi che, come riportato non molto tempo fa su vari quotidiani, potrebbe “usare” il cartellino di Griezmann come merce di scambio per arrivare all’attaccante spagnolo.