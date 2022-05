Calciomercato Juventus, bomba Perisic: annuncio ufficiale in conferenza

Calciomercato Juventus, annuncio ufficiale del mister che adesso non lascia dubbi sul futuro di Perisic: ecco cosa ha detto.

Calciomercato Juventus, l’esterno croato è accostato al mercato bianconero. Il suo addio dall’Inter sembrava certificato ma Inzaghi in conferenza stampa ha assolto qualsiasi dubbio sulle sue volontà.

Stando infatti alle volontà del mister piacentino, i dubbi sulla permanenza di Perisic non sono nemmeno da farsi. Il giornalista Biasini, molto vicino all’ambiente nerazzurro, ha riportato sul suo Twitter le parole di Inzaghi a proposito del futuro del suo esterno.

Calciomercato Juventus, Inzaghi è sicuro: “Perisic è un giocatore su cui faccio affidamento”

Simone Inzaghi da questo punto di vista è stato chiarissimo. Ecco le parole annunciate in conferenza stampa:

“So che c’è un incontro in programma tra la società e Perisic, spero che ci sia una fumata bianca perché il croato è un giocatore sul quale faccio affidamento anche per l’Inter che verrà”.

Inzaghi, dunque, considera Perisic una risorsa importante per il presente ma soprattutto per il futuro. Non è quindi un mistero che se dovesse esserci intesa tra l’entourage del croato e la dirigenza nerazzurra, il classe 1989 potrà continuare ancora a Milano con la maglia dell’Inter, anche se fino a qualche settimana fa si parlava dell’eventualità Juventus che offrirebbe di più ancora rispetto a quanto, inizialmente, era disposta a fare l’Inter dell’ex Beppe Marotta. Non ci resta che aspettare e capire le reali volontà del giocatore stesso.