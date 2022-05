Calciomercato Juventus, colpo gobbo Conte: pronta l’offerta lampo

Calciomercato Juventus, l’esterno offensivo ha incantato tutti: dall’Inghilterra sono pronti a farsi avanti gli Spurs del tecnico italiano.

La prestazione esibita durante la finale di Europa League non ha fatto altro che confermare quello che in realtà si sapeva già. E cioè che Filip Kostic possiede tutte le caratteristiche necessarie per affermarsi a livelli più alti.

C’è stato il suo zampino nel recente trionfo dell’Eintracht Francoforte. I tedeschi sono tornati a sollevare una coppa europea dopo oltre quarant’anni di attesa battendo i Rangers nell’ultimo atto di Siviglia. È lui l’uomo più in vista della sorprendente annata degli uomini di Oliver Glasner, arrivati undicesimi in Bundesliga ma al tempo stesso strepitosi in campo continentale. Non è più un ragazzino – a novembre compirà trent’anni – ma potrebbe ritagliarsi uno spazio importante in diversi club europei, essendo uno di quei calciatori che abbina qualità e quantità. La scorsa estate sembrava a un passo dalla Lazio, ma dopo il cambio di agente – è passato dalla scuderia di Ramadani a quella di Lucci – non se n’è fatto nulla. Giocare in Serie A resta in ogni caso un suo obiettivo, sebbene adesso le proposte fiocchino anche dalla Premier League. Proposte decisamente allettanti.

Calciomercato Juventus, Kostic nel mirino del Tottenham

Sulle tracce dell’esterno serbo ci sarebbe anche la Juventus, che qualche tempo fa ha effettuato un sondaggio. E il suo some potrebbe tornare d’attualità nei prossimi giorni, soprattutto come possibile alternativa a Ivan Perisic. Se il croato dovesse accettare la proposta di rinnovo dell’Inter, i bianconeri potrebbero virare su Kostic, come riporta sul suo sito l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà.

Occhio, però, alla concorrenza. Dall’Inghilterra raccontano di un interesse del Tottenham di Antonio Conte, allenatore che va matto per profili di questo tipo. Secondo l’Express, gli Spurs sarebbero in procinto di fare un’offerta di 25 milioni di sterline per Kostic, che è legato all’Eintracht Francoforte ancora per un altro anno.