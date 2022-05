Nel prossimo calciomercato la Juventus dovrà mettere a segno diverse operazioni in entrata ma anche in uscita, oltre a valutare i rientri dai prestiti.

Stagione conclusa con un quarto posto per gli uomini di Allegri, piazzamento che garantisce un posto nella prossima Champions League. E con esso anche degli introiti economici che saranno importanti anche in chiave mercato. Perchè non c’è nessun dubbio sul fatto che la rosa della Juventus subirà dei profondi cambiamenti. E non potrebbe essere altrimenti visto che alcuni giocatori chiave stanno per lasciare Torino.

Dopo Chiellini e Dybala anche Federico Bernardeschi non sarà più un giocatore della Juve. Non ci sarà infatti alcun rinnovo contrattuale per il jolly offensivo, che proprio ieri sera, contro la sua ex squadra la Fiorentina, ha collezionato l’ultimo gettone di presenza in bianconero. Che sarà dunque libero di accas

Calciomercato Juventus, Bernardeschi: “Vorrei un bel progetto”

Sportmediaset riporta le parole dell’esterno offensivo che si avvia alla conclusione del suo accordo con la Juventus. Futuro ancora tutto da scrivere per Bernardeschi, pronto a vagliare le offerte che arriveranno: “Quando un matrimonio si chiude non per forza si deve litigare. Non ho nessun contratto pronto da firmare, sono aperto a tutto e pronto al cambiamento. Vedremo il da farsi, vorrei un bel progetto” ha detto l’ex Fiorentina. “Se rimarrò in Italia o andrò all’estero? In questa fase penso molto a me stesso, vedremo”. Per Bernardeschi si è parlato di Lazio e Roma nelle ultime settimane, oltre che al Milan, ma non è da escludere che possa farsi avanti qualche club estero che possa accontentare le sue richieste di ingaggio.