Calciomercato Juventus, Jorginho con Pogba: c’è già la data del super blitz

Cosa devono aspettarsi i tifosi della Juventus dal prossimo calciomercato? Da oggi in poi sarà un argomento sempre più centrale sul quale discutere.

E’ tempo di primi bilanci dopo la chiusura della stagione in corso. In serie A la Juventus non è riuscita ad andare oltre il quarto posto. E’ vero che l’undici di Allegri si è garantito un posto nella prossima Champions League, ma sicuramente era lecito attendersi di più da parte di un gruppo che non è mai stato in corsa per lo scudetto. Urgono nuovi innesti in rosa in tutte le zone del campo, viste anche le sicure partenze che ci saranno.

Rivoluzione in vista pure a centrocampo, dove il colpo Pogba pare essere sempre più vicino. Il francese pare essere infatti molto vicino alla firma con i bianconeri e il suo sarebbe un ritorno senz’altro gradito dai tifosi. Potrebbe però non essere il solo grande colpo a centrocampo, visto che Allegri cerca con insistenza un regista in mezzo al campo.

calciomercato Juventus, incontro in calendario per convincere il Chelsea a cedere Jorginho

Calciomercato.it rivela come dopo il match con la Fiorentina – tra domenica e lunedì – il dirigente bianconero Cherubini andrà all’assalto dell’altro grande obiettivo della Juventus per il centrocampo. Vale a dire Jorginho del Chelsea, playmaker di spessore internazionale che sarebbe un giocatore chiave dell’undici di Allegri. In questi giorni si cercherà di intavolare la trattativa con il Chelsea per far sì che l’ex Napoli possa approdare a Torino. In discussione non pare esserci l’accordo con il giocatore, che pare essere molto vicino anche ci sono da limare ancora alcuni dettagli. Rimane da trovare un punto d’intesa con il Chelsea e convincere la nuova dirigenza londinese a lasciarlo partire ad un prezzo abbordabile.