Calciomercato, Juventus e Milan a picco: annuncio ufficiale

Calciomercato, doppia beffa per Juventus e Milan dopo l’annuncio ufficiale arrivato in queste ore. Gli ultimi aggiornamenti.

Si è concluso con una sconfitta il campionato degli uomini di Allegri, quest’anno distintisi per un percorso non proprio felicissimo e in cui hanno pagato la discontinuità palesata dall’inizio alla fine.

Complice l’infortunio di Chiesa (e non solo) e prestazioni deludenti di diversi giocatori dai quali ci si attendeva molto di più, la Vecchia Signora non è mai riuscita ad inanellare una felice striscia di vittorie che permettesse di poter lottare con convinzione per obiettivi ancora più nobili del piazzamento in Champions.

Ciononostante, Vlahovic e colleghi sono riusciti a centrare l’obiettivo europeo, dissipando però a gennaio e due settimane fa la duplice possibilità di portare almeno uno dei due trofei italiani anelabili. Il tutto senza dimenticare dell’inattesa eliminazione contro il Villareal, ennesima denuncia dell’imminente necessità di apportare plurime modifiche allo scacchiere bianconero.

Calciomercato Juventus, annuncio ufficiale sul futuro di Mazraoui

Intanto, possiamo adesso dire con certezza che non finirà sotto l’egida di Allegri quel Noussair Mazraoui a lungo seguito da plurime realtà europee e italiane. In Serie A, il quasi ex Ajax piaceva non solo al club di Agnelli ma anche a Milan e Roma, interessatesi anche per la sua posizione contrattuale che lo vedrà a breve libero di accordarsi da svincolato con qualsiasi squadra volesse.

In realtà, il 12 ha già ponderato una posizione, come confermato dal dirigente sportivo del Bayern Monaco ai microfoni di Sport1, Hasan Salihamidžić. Questi ha ammesso che la trattativa è ormai conclusa e che sarebbe “Tutto delineato per il suo trasferimento”.