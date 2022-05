Calciomercato Juventus, il via vai in corsia che aiuta Allegri: Simeone lo “regala”

Calciomercato Juventus, la priorità assoluta è rinforzare il centrocampo ma i bianconeri pensano anche alla fascia sinistra.

Finalmente è finita, verrebbe da dire. Con l’epilogo, vale a dire la scialba prestazione offerta ieri a Firenze, che riassume forse un po’ tutta la stagione della Juventus. Un’annata anonima, conclusa senza neanche un titolo, decisamente dimenticabile e che non ha nulla a che vedere con quelle scoppiettanti e soprattutto gloriose che i tifosi bianconeri erano abituati a vivere e assaporare fino a pochi anni fa.

Questo doveva essere in teoria l’anno della ripartenza, della ricostruzione. Ma in pochi si aspettavano che potesse essere tormentato a tal punto, con la Juventus mai realmente competitiva rispetto alle squadre che si stanno contendendo lo scudetto fino all’ultima giornata. Pensiamo a Milan, Inter ma anche il Napoli che alla fine dei giochi avrà racimolato qualche punto in più della Vecchia Signora. Serve un cambio di passo, alla svelta. La società sembra stia lavorando in questa direzione e lo stiamo vedendo anche da come si sta muovendo sul mercato in questi giorni. La prossima settimana, infatti, dovrebbe essere quella decisiva per la chiusura dell’affare Pogba, pronto a tornare a Torino dopo sei anni.

Calciomercato Juventus, Renan Lodi per il dopo Alex Sandro

La priorità è sicuramente il centrocampo, reparto che necessita di modifiche strutturali, ma il direttore sportivo Federico Cherubini si sta guardando attorno anche per sistemare una difesa che quest’anno ha mostrato parecchie lacune. Alex Sandro e Pellegrini, ad esempio, sulla fascia sinistra non hanno fornito le dovute garanzie e quasi certamente non verranno confermati nella stagione che verrà. Un nome spendibile per quella zona di campo sarebbe quello di Renan Lodi, esterno brasiliano dell’Atletico Madrid.

Dalla Spagna, Marca parla di un interesse crescente da parte della Juventus, che potrebbe accelerare nei prossimi giorni specie se dovesse decollare definitivamente la trattativa che porterebbe Marcos Alonso dal Chelsea alla corte del “Cholo” Simeone.