Calciomercato Juventus, adesso è UFFICIALE: lascia il club nel quale è cresciuto

Calciomercato Juventus, adesso è ufficiale. Il comunicato arriva direttamente dallo stesso giocatore che ha deciso di lasciare la squadra.

Calciomercato Juventus, un comunicato ufficiale che arriva dal diretto interessato. Kamara lascerà il Marsiglia e il suo destino, a questo punto, sembra deciso. Un annuncio che arriva direttamente da ‘Telefoot’ e non lascia dubbi sul presente del giocatore.

Kamara ha quindi deciso di lasciare la Francia. Il suo futuro sembra essere in Spagna. Come già detto negli scorsi giorni erano ore decisive per una sua decisione che, alla fine, è arrivata.

Calciomercato Juventus, Kamara lascia la Francia | Futuro in Liga

Il difensore del Marsiglia ha deciso di andare in Spagna. Il classe 1999 lascerà ufficialmente la Liga 1 per ambire alla titolarità di realtà molto consolidate nel palcoscenico mondiale. Si parla dell’Atletico Madrid in pole per l’acquisto.

Giocatore che in passato è diventato d’interesse anche per la società bianconera che sta cercando un sostituto degno per Giorgio Chiellini. Il capitano ieri ha salutato per l’ultima volta i tifosi e i compagni e si appresta ad appendere le scarpette al chiodo oppure continuare un altro anno in America, nel campionato dell’MLS. Per salvaguardare a questa importante perdita, la società bianconera sta seguendo diversi profili, uno di questi poteva essere Kamara ma il suo destino è -ormai- scritto. La Spagna il suo destino più probabile, con la squadra di Simeone in pole per l’acquisto.