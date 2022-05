“Juventus, cancella”: la reazione dei tifosi all’ultimo post social è fulminea

Juventus, l’ultimo post social non è stato apprezzato dalla gran parte dei tifosi. Ecco cosa è successo su Twitter.

Juventus, come di consueto con gli ex giocatori che hanno vestito la maglia bianconera, la società fa i propri auguri quando si compiono gli anni. E questa volta l’ultimo augurio non è andato giù a gran parte dei tifosi.

Buon compleanno ad Arturo Vidal 🎂 pic.twitter.com/3SOPlvn41p — JuventusFC (@juventusfc) May 22, 2022

Il motivo è semplice, Vidal ha “tradito” la Juventus per alcuni tifosi, scegliendo di vestire la maglia della rivale numero uno: l’Inter. Pertanto, per alcuni fedelissimi supporter, il passato si può dimenticare se il presente è nerazzurro.

Juventus, i tifosi contro l’ex Vidal

Vidal è stato senza dubbio un ex storico a cui tanti tifosi hanno voluto bene nel periodo bianconero. Arturo faceva parte di quel centrocampo vincente che ha reso possibili grandi risultati e la consacrazione di uno dei centrocampi più forti che la storia della Juventus ricordi. Ma il presente non piace. La sua scelta di andare all’Inter non è andata giù a tanti tifosi che adesso non gli vogliono perdonare questa situazione.

E infatti sono tanti i commenti negativi all’ultimo post della Juventus, c’è chi chiede, addirittura di rimuoverlo. I tifosi, essendo appunto parte integrante della fandom, quando c’è di mezzo l’affetto e il passato non vogliono dimenticare. E Vidal è ancora un giocatore dell’Inter, della rivale numero uno in campionato.