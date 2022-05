Calciomercato Juventus, festa Cherubini: addio vicino e super tesoretto

Calciomercato Juventus, adesso il giocatore potrebbe essere riscattato e in casa bianconera arriverebbe un buon tesoretto da reinvestire.

Calciomercato Juventus, Demiral verso il riscatto | l’Atalanta ha deciso

Demiral si appresta quindi a diventare un ex giocatore bianconeri, diventando a tutti gli effetti il rinforzo difensivo di Gasperini che sembra voler puntare su di lui ancora, per un’altra stagione. Nonostante la mancata qualificazione in Europa, la squadra bergamasca vuole rialzarsi nel migliore dei modi e dalla prossima stagione si ricomincerà dalle certezze, una di questa sarà proprio il centrale turco Demiral. Un riscatto che permetterà una buona somma di denaro ai bianconeri che potranno poi reinvestire in colpi in entrata.