Calciomercato Juventus, accordo per Dybala: “Annuncio entro 10 giorni”

Calciomercato Juventus, ormai sembra essere stato trovato l’accordo per Dybala: l’annuncio dovrebbe esserci nello spazio di 10 giorni

Come si sa da un poco di tempo la storia tra Paulo Dybala e la Juventus è finita. E nemmeno quelle lacrime della Joya, arrivate dopo la gara contro la Lazio, hanno fatto cambiare idea alla società bianconera, che ha deciso di non rinnovare il contratto all’argentino. Dovrebbe comunque rimanere in Italia – se lo contendono Inter e Roma – rifiutando così le offerte che dovrebbero pure arrivare dalla Premier League. La voglia, della Joya, sarebbe quella di continuare in Serie A.

Certo, stando alle indiscrezioni del Corriere della Sera in edicola questa mattina, un accordo sarebbe comunque stato trovato. E sarebbe forse l’incubo peggiore per i tifosi della Juventus, visto che ormai si parla, in maniera quasi certa, di un imminente passaggio all’Inter di Marotta, che lo prenderebbe a parametro zero per regalarlo a Simone Inzaghi.

Calciomercato Juventus, Dybala all’Inter

“Annuncio entro dieci giorni” scrive il Corriere della Sera. Un cambio di passo importante per la società nerazzurra che quindi avrebbe chiuso l’operazione in entrata. Non si parla di dettagli economici, ma i rumors dei giorni scorsi sottolineano come la Joya dovrebbe firmare un contratto quadriennale a 6 milioni di euro a stagione. Un investimento importante quello dell’Inter, che probabilmente si è spinta oltre rispetto a quelle che potevano essere le idee, soprattutto per il fatto di un arrivo senza dover sborsare un euro alla Juventus.

E Cherubini? Cherubini ovviamente spera di piazzare il colpo gobbo con Perisic, anche lui in scadenza, che ancora non ha trovato un accordo. Ovviamente, la Joya, in ogni caso, dovrà essere sostituita dentro la Juve. E serve un elemento tecnicamente valido che possa realmente fare la differenza.