Calciomercato Juventus, il top player dall’Europa League: 15 milioni

Calciomercato Juventus, il top player arriva direttamente dall’Europa League: 15 milioni di euro per l’esterno “chiamato” da Vlahovic

Annusa il colpo Cherubini. Soprattutto se la questione Perisic, che si dovrebbe risolvere già nella giornata di oggi, dovesse andare nel verso sbagliato, e cioè con un rinnovo con i nerazzurri. Secondo la Gazzetta dello Sport il direttore sportivo bianconero starebbe cercando di cautelarsi, andando a prendere in Bundesliga quell’esterno che serve ad Allegri il prossimo anno.

Un affare da 15 milioni di euro. Il nome quello del serbo Kostic, classe 1992, che nella passata stagione è stato ad un passo dalla Lazio e che nel corso di questo periodo è stato anche accostato alla Roma in diverse circostanze. La differenza, verso i bianconeri in questo caso, la potrebbe fare il fatto che la società piemontese gioca la Champions League. E Kostic, dopo averla comunque conquistata con l’Eintracht, vincendo l’Europa League, la vorrebbe giocare con un club he punta ad andare avanti il più possibile.

Calciomercato Juventus, carta Vlahovic

E poi c’è la carta Vlahovic che Cherubini si potrebbe giocare. Compagno di nazionale dell’attaccante che la Juve ha preso lo scorso gennaio dalla Fiorentina, Kostic avrebbe un motivo in più per accettare la possibile offerta dei bianconeri. Ovviamente, come detto, tutto dipenderà dalla situazione che gira attorno a Ivan Perisic: è il croato dell’Inter l’obiettivo principale, insieme a Di Maria e Pogba, per la prossima stagione. Questi due colpi infine, secondo le indiscrezioni di radiomercato, sarebbero comunque pronti alla chiusura. Mancherebbe il terzo, ma c’è tempo, almeno per il momento.