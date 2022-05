Calciomercato Juventus, semaforo giallo Pogba: l’ostacolo terrorizza Allegri

Calciomercato Juventus, in casa bianconera Pogba è sempre in pole ma adesso l’ex potrebbe tentare l’ultima carta.

Calciomercato Juventus, bianconeri sempre in pole per l’acquisto di Paul Pogba, il #pogback è ad un passo ma a tentare l’ultima carta per convincere il centrocampista francese ci sarebbe l’ex Zidane ormai sempre più vicino a sedere sulla panchina del Psg.

Come scrive ‘Tuttosport’ adesso Nedved incontrerebbe definitivamente Pogba per blindare il sì ma occhio alla concorrenza last minute. Oltre ai francesi potrebbe ritornare anche il Real Madrid che ha dovuto salutare Mbappe, pronto a continuare ancora con il Psg.

Calciomercato Juventus, su Pogba c’è l’ex Zidane e ritorna anche il Real Madrid

Ma in casa bianconera c’è comunque ottimismo perché, di fatto, Pogba è veramente vicino a rivestire la maglia della Juventus. Il francese è ad un passo dalla firma ma come spesso succede in un mercato fluido e ricco possono arrivare anche offerte last minute. Il Polpo sarà il centro del progetto bianconero, il giocatore a cui Allegri affiderà il centrocampo.

Non è quindi un mistero che a Pogba verrà data una seconda chance dopo i due anni deludenti di Manchester. Lo stesso giocatore vuole ritornare ai vertici, proprio come il recente passato bianconero e come riesce ad esprimersi con la nazionale francese. Un verdetto che arriverà molto presto e dal diretto interessato. Ma per il momento c’è da tenere in considerazione anche l’ambita concorrenza estera.