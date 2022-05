Calciomercato Juventus, il voltafaccia si tinge di viola: scambio tra epurati di lusso

Calciomercato Juventus, il centrocampista non verrà riscattato e presto tornerà alla base. Potrebbe fare comodo ad Allegri?

Un fulmine a ciel sereno nella notte della festa. All’indomani dell’Europa riconquistata dopo cinque stagioni, proprio grazie al netto 2-0 rifilato ad una Juventus già con la testa alle vacanze, è arrivata una clamorosa notizia di mercato a funestare l’ambiente viola.

Lucas Torreira non resterà alla Fiorentina. Il centrocampista uruguagio, rilanciatosi in Toscana dopo le infruttuose esperienze con Arsenal e Atletico Madrid, farà presto ritorno all’Arsenal, il club proprietario del suo cartellino. Una decisione che, come riporta Sky Sport, è dipesa principalmente dalla società di Commisso. Che, a quanto pare, si rifiuterà di esercitare il diritto di riscatto fissato a quindici milioni di euro. Problemi, inoltre, anche per quanto riguarda il contratto. La cifra proposta dalla Fiorentina non avrebbe soddisfatto l’entourage che cura gli interessi del calciatore, che si aspettava un trattamento migliore specie dopo le ottime prestazione esibite in maglia gigliata.

Calciomercato Juventus, idea Torreira per il centrocampo

La delusione è tangibile tra i tifosi della Fiorentina, per i quali Torreira era diventato un vero e proprio idolo. Era lui il motore principale del centrocampo di Vincenzo Italiano, abile anche in fase realizzativa come dimostra il buon numero di gol segnati, ben cinque. L’uruguagio aveva anche legato parecchio con la piazza e dai post pubblicati sul suo profilo Instagram sembra il primo ad essere deluso per la situazione che si è venuta a delineare.

Cosa ne sarà adesso di Torreira, che ha ancora un anno di contratto coi Gunners e non rientra nei piani di Mikel Arteta? La sensazione è che al centrocampista piacerebbe restare in Italia. E tra le probabili destinazioni potrebbe esserci anche la Juventus, che ha bisogno di risistemare il centrocampo. Non è da escludere che Torreira possa rientrare in un’ipotetico affare con l’Arsenal, da tempo sulle tracce del bianconero Arthur.