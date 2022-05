Calciomercato, offerta bomba anti Juve: summit in sede

Sono le news di calciomercato che riguardano la Juventus ad entusiasmare la tifoseria bianconera che attende grandi colpi in estate.

Quel che succederà nelle prossime settimane non è facile anticiparlo, ma quel che è sicuro è che la dirigenza si sta muovendo per far si che Allegri possa contare su una squadra sempre più forte e ambiziosa. Capace di tornare a lottare per lo scudetto in serie A ma anche pronta a duellare con le big del calcio europeo in Champions League. Considerando anche gli addii sicuri che ci saranno, è logico pensare che possano essere almeno due gli innesti per ogni reparto.

Si guarderà con particolare attenzione al mercato dei futuri parametri zero, quei calciatori che sono in scadenza di contratto e non sembrano essere vicini al rinnovo. Ci sarà l’occasione per ingaggiare dei grandi campioni senza spendere nemmeno un euro per il loro cartellino. La Juventus vuole farsi trovare pronta di fronte alle possibilità che si verificheranno. Non solo Pogba, ma anche altre stelle del calcio europeo sono nel mirino.

Calciomercato Juventus, l’Inter alza l’offerta di rinnovo a Perisic

Nell’elenco dei potenziali colpi a parametro zero c’è anche Ivan Perisic. Il calciatore dell’Inter è pure in scadenza di contratto e finora le possibilità di una sua nuova firma con i nerazzurri parevano essere remote, nonostante il grande campionato disputato dall’esterno sinistro. Come riporta però Tuttomercatoweb, nel corso del pomeriggio di lunedì è andato in scena un incontro tra i dirigenti nerazzurri e gli agenti del calciatore. L’Inter avrebbe alzato l’offerta di rinnovo a circa 5 milioni di euro, cifra che potrebbe aumentare con determinati bonus. E ci sarebbe ottimismo riguardo la firma del croato che dunque sfumerebbe a quel punto come possibile colpo della Juve per il futuro.