Calciomercato Juventus, Cherubini gongola: “Addio al 95%”

Calciomercato Juventus, ormai è quasi sicuro il suo addio. Le quotazioni salgono così come la possibilità di averlo come prossimo acquisto.

Calciomercato Juventus, ormai in casa blaugrana si pensa all’addio di Dembele. L’esterno francese non era ancora deciso sul rinnovo e, adesso, la questione addio si intensifica, diventando quasi certezza.

Da ‘Mundo Deportivo’, portale molto vicino alla società blaugrana, confermano che le possibilità dell’addio di Dembele a parametro zero sono al 95%. Praticamente una certezza sull’addio a parametro zero ad un mese esatto dalla scadenza del suo attuale contratto con il Barcellona.

Calciomercato Juventus, addio a zero | Dembele lascia Barcellona

Con questa certezza ciò potrebbe significare un intenso assalto da parte dei club interessati al giocatore, con il Psg e anche la Juventus pronte a trattarlo. Non è un caso che i bianconeri si libereranno di giocatori importanti in fase offensiva, ciò potrebbe significare spazio per il francese. Giocatore decisivo e uno degli acquisti più costosi della storia del club blaugrana.

Adesso, però, il suo addio è praticamente certificato. Tanto che al Barcellona si sarebbero già messi il cuore in pace e non ci sarebbero più incontri tra l’entourage del giocatore e lo stesso club. Ora si guarderà al futuro puntando su altri acquisti, uno di questi potrebbe infatti “arrivare” dalla Juventus, che non riscatterà Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo potrebbe infatti scegliere Barcellona come prossima meta per la sua avventura calcistica.