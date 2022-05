La stagione è conclusa e ora la Juventus potrà concentrarsi sulle prossime mosse di calciomercato volte a migliorare la rosa di mister Allegri.

La qualificazione alla prossima Champions League è stata raggiunta, ma i tifosi chiaramente si aspettano di più dalla loro squadra. Quest’anno zero titoli in bacheca viste le sconfitte nelle finali di Coppa Italia e Supercoppa. Ma quel che pesa di più è il fatto che la Juventus non sia riuscita a essere mai in corsa per lo scudetto. Dopo aver perso terreno nelle prime fasi del torneo, ha compiuto una bella rimonta nel 2022 ma ha perso lo scontro diretto con l’Inter che ha messo fine ai sogni di gloria.

Si ripartirà da zero, o quasi, con la consapevolezza che serviranno tanti elementi per rinnovare e ringiovanire l’organico, dando il via ad un nuovo ciclo vincente. Dalla difesa all’attacco dunque servono volti nuovi che possano far compiere un salto di qualità alla Juve.

Calciomercato Juventus, per Di Maria c’è anche l’opzione Barcellona

Serviranno anche grandi campioni, di quelli esperti che facciano la differenza. E non a caso uno degli obiettivi è Angel Di Maria, che ha lasciato il Psg per fine contratto. Un calciatore dotato di grande talento che sarebbe la spalla ideale per Vlahovic.

(🌕) Di Maria was yet again offered to Barcelona, but the club currently considers Raphinha as a bigger priority & #1 target for the wings + his age (34) is another factor. Regardless, Juventus is the best positioned club to get him today. @martinezferran #Transfers 🇦🇷 — Reshad Rahman ✆ (@ReshadRahman_) May 23, 2022

Campione che però sarebbe stato offerto nuovamente al Barcellona, come sottolinea il giornalista del “Mundo Deportivo” Ferran Martinez. I blaugrana rappresentano una opzione importante anche se il fattore età (l’argentino ha 34 anni) farebbe propendere per altre soluzioni. La Juventus dunque al momento sarebbe in pole position per l’ex Psg.