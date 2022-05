Calciomercato Juventus, contatto con l’agente: “Servono 100 milioni “

Cosa serve alla Juventus nel prossimo calciomercato estivo? La dirigenza pare avere le idee molto chiare sugli obiettivi da raggiungere.

L’ultima stagione si è chiusa con la conquista di un quarto posto in classifica che ovviamente non può soddisfare né Allegri né i suoi giocatori. L’obiettivo di una grande squadra come la Juventus deve essere sempre quello di lottare per lo scudetto e per qualcosa di veramente importante in Europa. Ed è per questo motivo che il club proverà ad accontentare le richieste dell’allenatore: è indispensabile rinforzare la squadra con almeno un paio di ingressi in ogni reparto considerate anche le sicure partenze già annunciate e quelle che potrebbero esserci nel corso delle prossime settimane.

Sono ormai mesi che tanti calciatori vengono accostati ai bianconeri. Non solo giovani ma anche campioni affermati che porterebbero in dote esperienza, carisma e quel DNA vincente, indispensabile per poter ambire a grandi traguardi. Ma chi davvero approderà a Torino in vista della prossima stagione?

Calciomercato Juventus, la Lazio fissa il prezzo di Milinkovic-Savic

A centrocampo il grande sogno della tifoseria è quello del ritorno di Paul Pogba. Un sogno che potrebbe anche concretizzarsi. Ma a centrocampo un altro grande obiettivo rimane Milinkovic-Savic, campione della Lazio, uno di quelli che sanno fare la differenza in Italia e in Europa.

Contatto con l’agente di #MilinkovicSavic, gradimento di @ManUtd e @PSG_inside. #Lotito per ora chiede 100 milioni, comprensivi di bonus, ma 100 — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) May 24, 2022

Il calciatore della Lazio continua a rimanere sulla lista dei potenziali colpi, ma come spiega Alfredo Pedullà ci sono stati dei contatti con l’agente di Milinkovic-Savic, con Psg e Manchester United che avrebbero espresso il loro gradimento per il centrocampista. La richiesta di Lotito però è di quelle che mettono paura, non solo ai bianconeri ma anche a chi ha grandi disponibilità economiche. Per lasciar partire infatti il centrocampista il patron della Lazio chiede la bellezza di 100 milioni di euro.