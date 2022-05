Calciomercato Juventus, “giallo” Di Maria: Allegri mette tutto in bilico

Calciomercato Juventus, giallo nella trattativa che dovrebbe portare Di Maria in bianconero: i dubbi di Allegri mettono tutto in bilico

Doveva esserci un’accelerata in questi giorni, ma questa si sta facendo attendere. La questione Di Maria al momento è ferma, e se il giocatore non aspetta altro che un’offerta ufficiale, quella definitiva, da parte di Cherubini, la società bianconera starebbe riflettendo, secondo la Gazzetta dello Sport, sui pro e i contro di questo affare con il Fideo, che ha salutato il Psg e che è alla ricerca di una nuova fase della sua carriera.

A quanto scrive il quotidiano rosa in edicola questa mattina, l’argentino attende solamente di mettere nero su bianco, anche perché su di lui solamente il Benfica avrebbe fatto un sondaggio ma i lusitani non hanno quella potenza economica che serve a chiudere l’operazione. Il Psg non gli ha proposto il rinnovo, e nemmeno il Barcellona, del quale si era parlato negli ultimi giorni, sembra convinto dell’affare.

Calciomercato Juventus, Allegri frena

E in tutto questo adesso ci sarebbero i pensieri della Juventus, con Allegri che starebbe valutando i pro e i contro, che non solo solamente quelli economici – lì se la vedrà la società – ma proprio tecnici. L’allenatore vuole gente motivata, pronta a dare tutto in campo, e che abbia quella fame che serve per tornare a vincere. Di Maria potrebbe garantire tutto questo? Andando a vedere quello che ha vinto l’argentino ci sono pochi dubbi che quella voglia di mettere trofei in bacheca possa essere diversa rispetto a quella di un calciatore che ancora non ha vinto nulla o poco, ed è per questo che si starebbe valutando il da farsi.

E poi c’è il lato economico, come detto prima, con Cherubini che vorrebbe sfruttare il Decreto Crescita per prendere il Fideo – quindi due anni di contratto – mentre l’ex Psg a quanto pare ne vorrebbe solamente uno. Ma questo è un ostacolo che comunque appare superabile. In ogni caso l’accelerata non c’è stata.