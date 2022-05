Calciomercato Juventus, Allegri ha le idee chiare: vuole subito il neo Campione d’Italia

Calciomercato Juventus, Massimiliano Allegri ha le idee chiare: vuole un vice Vlahovic e nel mirino c’è finito un neo campione d’Italia.

Clamoroso dalla Continassa. La Juve vuole piazzare un colpo in attacco e starebbe pensando ad un colpo dal Milan. Sì, un campione d’Italia freschissimo che sarebbe finito nel mirino della società bianconera per la prossima stagione. Un nome nuovo in questo caso, secondo Repubblica, che la Juve non esiterebbe ad accogliere nel caso diventasse un esubero nella squadra allenata da Pioli che, in attacco ricordiamo, ha già preso Origi dal Liverpool.

La Juve vuole Giroud. Sembra uno scherzo ma è proprio così secondo le informazioni del sito di Repubblica. Non ha mosso ancora dei passi ufficiali la società bianconera, e sa anche che difficilmente lascerà Milano l’attaccante francese decisivo con la sua doppietta nella gara contro il Sassuolo. Ma dentro la società guidata da Maldini le cose potrebbero anche cambiare velocemente.

Calciomercato Juventus, Allegri vuole Giroud

Partiamo dalle richieste che Allegri avrebbe fatto alla dirigenza: serve un centravanti in grado non sono di sostituire Vlahovic, ma anche che abbia quelle capacità di giocarci vicino in alcuni momenti della stagione. Con la sua esperienza il francese potrebbe anche essere d’aiuto al serbo. Il Milan, dal proprio canto non vorrebbe privarsi del calciatore ma l’arrivo di Origi e la possibile permanenza di Ibrahimovic mettono nelle condizioni Maldini di decidere chi mandare via. Sì, perché uno in questo caso sarebbe di troppo, le caratteristiche sono identiche o quasi.

Infine c’è un’altra questione da tenere in considerazione: i rossoneri valutano pure altri attaccanti per la prossima stagione, con Haller dell’Ajax nel mirino e con un tentativo che potrebbe essere fatto anche per Osimhen. Insomma, anche è tutto da decidere. Calciomercato già caldissimo, e siamo solamente all’inizio di tutto.