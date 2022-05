Calciomercato Juventus, quinquennale a cifre stracciate: così Allegri ha il suo nuovo gigante

By

Calciomercato Juventus, Allegri e la dirigenza starebbero studiando l’opzione migliore per avere il nuovo gigante in difesa.

Calciomercato Juventus, in obiettivo l’acquisto di un centrale di qualità. I bianconeri hanno messo il punto e sarà questo il grande acquisto dell’estate in difesa. C’è in obiettivo un altro veterano della Serie A: Kalidou Koulibaly del Napoli.

Stando al ‘Corriere dello Sport’, Koulibaly, andrà in scadenza nel 2023 ed ha una valutazione che si aggira intorno ai 40 milioni di euro. Il suo manager, Fali Ramadani, avrebbe dovuto incontrare la società per valutare il rinnovo ma la riunione sarebbe stata rimandata. Il club offrirebbe un quinquennale da 3 milioni, la metà di quanto prende, attualmente, il giocatore e quindi le parti potrebbero allontanarsi.

Calciomercato Juventus, Koulibaly potrebbe rimanere fino a scadenza

Ora, dunque, le opzioni sarebbero ben due: il giocatore viene ceduto o all’estero dove filtrano sempre interesse di big club europei, oppure alla Juventus che potrebbe, comunque, tesserarlo eventualmente a scadenza se il giocatore dovesse rimanere ma non rinnovare il proprio contratto con i partenopei.

Una situazione insidiosa che avrà risposta concreta soltanto quando le parti avranno l’incontro risolutivo ma attualmente l’offerta del Napoli non sembra congrua alle richieste del giocatore, in quanto, nel quinquennale offerto dal club partenopeo, il difensore prenderebbe la metà di quanto percepisce attualmente. Ora la Juventus potrebbe sfruttare questa occasione dubbia e cercare di chiudere l’operazione già in questa sessione di mercato. Il Napoli valuta il centrale almeno 40 milioni di euro.