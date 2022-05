Calciomercato Juventus, il bilancio tra i pali | Allegri ha delle certezze

Tempo di bilanci e previsioni dopo la conclusione del campionato in casa Juventus. Dove in estate ci si attendono novità in squadra.

L’obiettivo minimo di questa stagione è stato centrato con la conquista del quarto posto, che garantisce un posto nella prossima Champions League e con essa anche degli introiti economici indispensabili per il club bianconero. Ora però bisogna cercare di guardare al futuro e pensare a come migliorare una rosa che perderà dei pezzi importanti come Chiellini e Dybala ad esempio. E potrebbero non essere gli unici.

Uno dei reparti nel quale non dovrebbero esserci ribaltoni è quello legato ai portieri. Chi è sceso in campo per difendere la porta della Juventus lo ha sempre fatto nel migliore dei modi e non si sono evidenziate criticità.