Calciomercato Juventus, il bianconero nel destino: via vai in corsia

Calciomercato Juventus, il giocatore potrebbe vestire “ancora” bianconero. Il suo destino è scritto nelle stelle.

Calciomercato Juventus, il giornalista ‘Giovanni Albanese’ con un post su Twitter ha parlato del futuro del laterale difensivo Udogie, giovane prodigio dell’Udinese finito nel mirino della dirigenza bianconera. Il calciatore potrebbe, infatti, essere il rinforzo ideale a sinistra, laddove il solo Alex Sandro non può più bastare.

Udogie sarebbe il rinforzo ideale per la difesa. Giocatore molto rapido e anche con una buona qualità tecnica. Ciò, però, automatizzerebbe l’addio di Pellegrini in uscita dalla Juventus.

Calciomercato Juventus, Udogie il nuovo laterale per Allegri

Giovane promessa data l’età, il classe 2002 potrebbe essere il volto giusto per questa Juventus. Classe e già carisma da fuoriclasse. Tutte caratteristiche che non lasciano dubbio alcuno sul suo potenziale. Ed è per questo che la dirigenza lo sta trattando e lo vuole il prima possibile, così da rinforzare una fascia non più prorompente come un tempo.

Il rinforzo è già nel taccuino di Cherubini ma occhio alla grande concorrenza europea che potrebbe farsi sotto già in questi giorni. Staremo a vedere cosa succederà e in tal caso quale sarà la nuova destinazione di Pellegrini, che in caso di acquisto di Udogie finirà sul mercato in uscita.